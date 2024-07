Brat Michaela Schumacherja objavil, da je v zvezi z moškim 24ur.com Nekdanji dirkač Formule 1 Ralf Schumacher je z objavo na družbenem omrežju razkril, da je homoseksualec. Na objavljeni fotografiji on in njegov partner, francoski poslovni menedžer Etienne opazujeta sončni zahod ob tem pa se držita za roke. "Danes je priznal svojo homoseksualnost. Ta korak je bil zanj dejanje osvoboditve in samosprejemanja," je med drugim zapisala njegova prijateljica, nemška igr...

