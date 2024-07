Koncert v Tivoliju: Bomo o občinskem odloku odločali na referendumu in kaj pobuda pomeni za Magnifica? Dnevnik Na ljubljanski občino sta bili vloženi dve pobudi za občinski referendum o spremembi odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sprememba tako ne bo veljavna še vsaj do jeseni. Prihodnost Magnificovega koncerta v Tivoliju je sedaj...

Sorodno