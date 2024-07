Sklad razširil krog upravičencev do računalniške opreme Primorske novice Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes objavil dopolnjen drugi javni poziv za izposojo računalnikov. Med upravičence so dodali tudi rejnike, ki so uvrščeni v prvi ali drugi dohodkovni razred in imajo v rejništvu vsaj enega osnovnošolskega otroka. V prvem tednu so v okviru drugega poziva prejeli 112 vlog.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Milan Brglez

Andreja Katič

Vida Čadonič Špelič