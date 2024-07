Podlubniki so se razširili tudi v urbanem okolju RTV Slovenija Na inšpekciji za gozdarstvo zaznavajo povečano razširjenost podlubnikov na smrekah v gozdovih in v urbanem okolju. Lastnike pozivajo, naj redno spremljajo razmere in v primeru suma na napad podlubnika v urbanem okolju, napadena drevesa nemudoma posekajo.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Milan Brglez

Andreja Katič

Ivan Žagar