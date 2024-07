DZ za boljše kadrovske in delovne pogoje v domovih za starejše Dnevnik DZ je danes na izredni seji brez glasu proti sprejel predlog zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Omogočal bo sofinanciranje pridobitve...

