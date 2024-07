Državni zbor je na današnji drugi izredni seji s 47 glasovi za in 27 proti sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki prinaša večjo zaščito preiskovancev. O noveli so poslanci danes le glasovali, saj so razpravo že opravili na izredni seji sredi maja, a takrat o njej niso odločali zaradi vložene zahteve NSi za razpis posvetovalnega referenduma.