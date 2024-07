Naslednja dva tedna višje cene bencina, dizla in kurilnega olja Vlada RS Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od 16. julija 2024 do vključno ponedeljka 29. julija 2024, znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja.

