Izraelski vojaki so se med štiriurnim pridržanjem znesli nad palestinsko pesnico Hanan Awwad RTV Slovenija Izraelski vojaki so napadli 73-letno palestinsko pesnico Hanan Awwad, predsednico Palestinskega centra PEN. V času štiriurnega pridržanja so jo večkrat brcnili in udarili ter jo zasliševali o vsebini njenih besedil, so sporočili iz Slovenskega centra PEN.

