Slovenija s pragmatizmom presenečenje, Francija in Anglija pa razočaranje RTV Slovenija Kot remi ni enak remiju, tudi pragmatična nogometna igra s poudarkom na obrambi se v očeh nevtralnih navijačev razlikuje. Slovenija je požela pohvale, medtem ko so velike reprezentance bile zato kritizirane. A oceno Eura 2024 so rešili prvaki Španci.