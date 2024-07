Začele so se sodne počitnice Gorenjski glas Včeraj so se začele enomesečne sodne počitnice, ko sodišča opravljajo naroke in odločajo večinoma le v nujnih zadevah. Uradne ure za nevabljene stranke ostajajo enake tudi poleti.

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Saša Lendero

Vladimir Prebilič

Robert Golob