Na letošnji olimpijadi vsi slovenski biologi do medalj Slo-Tech Avtor Matej Huš Na 35. mednarodni biološki olimpijadi (IBO 2024), ki je od 7. do 14. julija potekala v kazahstanski Astani, je Slovenija dosegla odličen rezultat, saj se tekmovalci vračajo z dvema srebrnima in dvema bronastima medaljama. Našo državo so zastopali Miha Ferlinc (II. gimnazija Maribor) ter Matej Nastran (Gimnazija Škofja Loka), ki sta bila srebrna, ter Špela Polutnik (II. gimnazija Maribor) in Svit S...

