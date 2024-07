Slovenski igralec šokiral z izjavo: “Ženske po 25. letu začnejo propadati” Lokalec.si David Milosavljević je na svojem Youtubue opravil pogovor z znanim slovenskim igralcem Dinom Hajderovićem. Mlajša generacija ga pozna pod imenom Dinotti. “Ženske po 25. letu že počas začnejo propadat, okoli 20 so najjače, okoli 30 je že pogreb,… 20 je top, tam do 25 se še držijo,” je med drugim dejal. Celotnemu odseku pa lahko prisluhnete spodaj. Snemalec David strikes again. Po Omarju smo zdaj d ...

