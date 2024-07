Mariborski vodovod iz Skupine JHMB obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota in sicer v naselju Gradiška II od hišne številke 50 do 350 in v Spodnjem Dobrenju od hišne številke 12 do 64, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del jutri, v sredo, 17. 7. 2024, med 8. in 12. uro izpad oskrbe s pitno vodo. “Ob tem odjemalcem priporočamo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiran ...