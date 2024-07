Javno posvetovanje upravljanje tveganj in obveznosti poročanja o kibernetski varnosti Vlada RS Evropska komisija vabi deležnike k sodelovanju v javnem posvetovanju o osnutku izvedbene uredbe glede obveznosti upravljanja tveganj kibernetske varnosti in poročanja za digitalno infrastrukturo, ponudnike in upravljavce storitev.

