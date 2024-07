Za štiri inovacijske konzorcije 15 milijonov evrov: kdo sodeluje in kaj delajo Finance Partnerstva so se za sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost potegovala v okviru javnega razpisa.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Mesec