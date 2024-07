Martin Golob in David Zupančič obiskala Pediatrično kliniko Družina

Zdravnik David Zupančič in duhovnik Martin Golob sta izpolnila obljubo, ki sta jo dala maja na dobrodelnem dogodku David in Martin o iskanju miru, kjer sta zbirala sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja.

Sorodno

Omenjeni Pediatrična klinika Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Mesec