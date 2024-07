Vedno bolj se mu kisa, sedaj se izmotava – Biden “priznal zmoto” zaradi uporabe besede “tarča” v povezavi s Trumpom Demokracija Piše: C. R. Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljkovem intervjuju za televizijo NBC priznal, da je naredil napako, ko je donatorjem pred časom dejal, da je treba postaviti Trumpa v središče tarče. Dva dni po poskusu atentata na konkurenta je pojasnil, da je s tem želel povedati le, da se je treba osredotočiti na to, kar Trump počne in govori. Potem ko je bil Trump v soboto tarča neuspelega at

Sorodno























































































Omenjeni Joe Biden

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Mesec