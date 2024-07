Spodbujanje mednarodnih prizadevanj za zaupanja vredno umetno inteligenco Vlada RS Globalno partnerstvo za umetno inteligenco (angleško Global Partnership on Artificial Intelligence – GPAI) se je vključilo v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi pospešili ambiciozen program za izvajanje in oblikovanje umetne inteligence, ki je usmerjena na človeka, varna, zanesljiva, zaupanja vredna ter temelji na načelih in priporočilih OECD o umetni inteligenci.

