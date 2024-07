Škandal brez primere, predsednik zveze se je pretepal z varnostniki zurnal24.si Finale južnoameriškega nogometnega prvenstva Cope Americe, ki so ga letos gostile ZDA, so zasenčili kaos pred začetkom in neredi na stadionu v Miamiju. Odgovornost za dogajanje krovna južnoameriška zveza Conmebol pripisuje ameriškim prirediteljem.

