Tudi celjski višji sodniki so odločili, da mora Branko Krklec iz Šmarja pri Jelšah zaradi dvojnega umora pomočnikov sodnega izvršitelja februarja leta 2022 v vasi Škofija v šmarski občini za 30 let v zapor. Višji sodniki so iz izreka kazni izpustili očitek o umoru iz maščevanja in drugih nizkotnih nagibov.



Več na Svet24.si