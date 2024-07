Bežali iz Italije v Slovenijo in trčili v zid hiše v Renčah Primorske novice Italijanski varnostni organi so v nedeljo zjutraj neuspešno zaustavljali avtomobil znamke ford, romunskih registrskih številk, ki je pospešeno nadaljeval vožnjo preko nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba. Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so jim sledili v Slovenijo, o čemer so obvestili slovensko policijo.

