Otrok z nahrbtnikom na potepu po slovenski avtocesti, želel je obiskati prijatelja SiOL.net Med avtocestnima priključkoma Trebnje in Mirna Peč je voznik danes okoli 5. ure opazil otroka z nahrbtnikom, ki je hodil ob robu avtoceste. O tem je obvestil policiste, ki so otroka poiskali, ga ustavili in odpeljali na policijsko postajo, kamor ga je prišel iskat eden od staršev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

