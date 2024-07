Na današnji novinarski konferenci, ki se je odvila v prostorih Univerze Alma Mater Europaea, so predstavili nove študijske programe: Psihoterapevtska propedevtika, Kibernetska varnost v posebnih poslovnih in javnih sistemih ter Avtizem. Hkrati so spregovorili o odmevni in uspešni Erasmus+ poletni šoli ISH, beseda pa je tekla tudi o Skupščini Evropske zveze zasebnega visokega šolstva na Alma Mater ...