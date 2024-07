Znano, koliko hiš bi odstranili, nekateri napovedujejo nepokorščino zurnal24.si Pripombe na osnutek sklepa o določitvi objektov, ki so v občinah Braslovče in Šmartno ob Paki predvideni za odstranitev, zbirajo do konca meseca. Nekaj posameznikov napoveduje državljansko nepokorščino.

