GORNJA RADGONA – Blagoslov gasilskega vozila Družina

V soboto, 22. junija, so v PGD Hrastje Mota uradno prevzeli gasilsko vozilo MAN GV-1. Vozilo je blagoslovil kapelski župnik Frančišek Horvat, poveljnik PGD HM Mitja Kranjc in župan Leljak sta ključe vozila v upanju za varno in srečno vožnjo predala odgovornemu vozniku Kristjanu.

