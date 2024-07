The Jesus and Mary Chain konec avgusta prihajajo v hrvaško prestolnico Primorske novice Novo koncertno sezono v zagrebški Tvornici kulture bo 28. avgusta odprla kultna škotska skupina The Jesus and Mary Chain. Ena od najpomembnejših britanskih zasedb se bo na Hrvaškem mudila v sklopu turneje 40 Years, s katero obeležuje štiri desetletja kariere. Če bo koncert razprodan, ga ne bodo selili na večje prizorišče, so sporočili organizatorji.

