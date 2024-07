Zaradi obnove Doma kulture Brežice, ki se je začela 26. junija in se bo po načrtih končala decembra letos, bodo morali več dogodkov preseliti drugam. Kot so sporočili z Občine Brežice, bodo filmski večeri v juliju in avgustu potekali v Posavskem muzeju, jesenske prireditve JSKD Brežice pa bodo izpeljali na različnih prizoriščih. preberite več » ...