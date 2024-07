Občina Gornja Radgona je na Upravo za zaščito in reševanje posredovala višino okvirne škode, ki so jo po neurju 3. junija ocenili na 2,3 milijona evrov. Škoda na objektih znaša 1,9 milijona evrov, na cestah pa 360.000 evrov, je za STA povedala svetovalka za civilno zaščito Janja Osojnik. Do te srede na občini zbirajo vloge občanov za oceno škode.