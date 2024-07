(VIDEO) FBI nima dokazov, da bi šlo za zaroto in meni, da je strelec Thomas Crooks deloval sam – Na njegovem telefonu niso našli ničesar, kar bi govorilo o motivu topnews.si Ameriška zvezna policija FBI nadaljuje preiskavo poskusa atentata na Donalda Trumpa. Med drugim je dobila dostop do podatkov na telefonu 20-letnega strelca Thomasa Crooksa, vendar na njem ni našla ničesar, kar bi govorilo o motivu za sobotni strelski napad na bivšega predsednika ZDA, poročajo ameriški mediji. Secret Service Director admitted that they were aware […]...

