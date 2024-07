Samuel Žbogar v VS ZN poudaril pomen spoštovanja ustanovne listine ZN SiOL.net Pogoj za ponovno vzpostavitev zaupanja v multilateralni svetovni red je spoštovanje ustanovne listine ZN, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta (VS) poudaril veleposlanik Samuel Žbogar. Zasedanje je v času svojega julijskega predsedovanja VS pripravila Rusija, ki je v New York poslala zunanjega ministra Sergeja Lavrova.

