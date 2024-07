Vlada in sindikati javnega sektorja bodo podpisali dokument o usklajenosti RTV Slovenija Vlada in sindikati javnega sektorja bodo podpisali dokument o usklajenosti prenove plačnega sistema v javnem sektorju med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. S tem bodo potrdili pregled usklajenih zadev, o katerih so se dogovorili.

Sorodno