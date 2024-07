Novi podpredsedniki Evropskega parlamenta večinoma levičarji – kako je to mogoče? Demokracija Piše: G. B. Včeraj so mediji poročali, da je Roberta Metsola dobila nov mandat za vodenje Evropskega parlamenta. Precej manj pa je bilo poročanja o podpredsednikih. Kot kaže poročilo s spletne strani Evropskega parlamenta, so v prvem krogu izvolili enajst podpredsednikov Evropskega parlamenta. Vendar so med njimi samo trije člani Evropske ljudske stranke (EPP). Socialisti (S&D) jih imajo pet, dv ...

Sorodno