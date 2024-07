Finančna uprava RS (Furs) je v torek 201 lastniku v lanskih poplavah poškodovanih stanovanj in hiš nakazala za 1,1 milijona evrov predplačil za obnovo. V tem sklopu predplačil so večinoma lastniki, pri katerih je pridobivanje podatkov o upravičenosti do predplačila oziroma podatkov za nakazilo predplačila trajalo dlje časa.