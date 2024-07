V Ukrajini pogrešajo več kot 40.000 civilistov in vojakov N1 V Ukrajini trenutno pogrešajo približno 42.000 ljudi, v oceno pogrešanih so vključeni tako civilisti kot vojaki, je danes sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo. Medtem nameravajo v Harkovu zgraditi še več podzemnih šol, potem ko so spomladi odprli prvo tovrstno šolo. S projektom podzemnih šol želijo ukrajinske oblasti šolarje zavarovati pred stalnim bombardiranjem. ...

