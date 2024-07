#video Armani in Dior pod drobnogledom zaradi domnevnega izkoriščanja delavcev Dnevnik Italijanski pristojni organi so zaradi domnevnih nepoštenih poslovnih praks izvedli preiskave na sedežih modnih velikanov Giorgio Armani in Christian Dior. Podjetji naj bi sodelovali z dobavitelji, ki preobremenjujejo in nezadostno plačujejo svojo

Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Tinkara Kovač

Branimir Štrukelj