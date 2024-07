Ob obisku ministra Kumra podpisan pomemben dogovor o dobavi plina SiOL.net Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je danes skupaj z delegacijo veletrgovca s plinom Geoplin obiskal azerbajdžansko prestolnico Baku in se srečal z vodilnimi predstavniki države na področju energetike. V okviru obiska sta Geoplin in državni energetski velikan Socar podpisala memorandum o sodelovanju glede dobav zemeljskega plina.

