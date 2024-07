Prenovljeni varnostni predpisi pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Vlada RS Ministrstvo je skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo pripravilo tri predpise na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki bodo kmalu poslani v javno obravnavo. Med drugim se predlagajo nove zahteve glede dela na prostem v času povišanih temperatur.

