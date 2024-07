Evropsko prvenstvo se je šele dobro končalo, že se začenja nova nadvse razburljiva sezona slovenske prve lige. In skupaj z njo se seveda vrača tudi izredno popularna virtualna igra Fantasy PLT, ki jo, o tem smo prepričani, že dobro poznate! Vnovič se boste lahko preizkusili v vlogi trenerja, izbrali svojo enajsterico – no, pravzaprav petnajsterico – in z njo poskušali premagati vse druge igralce Fantasyja.



