Prečkanja - Sconfinamenti: Festival, ki bi lahko združil obe Gorici Primorske novice Organizatorji Festivala Prečkanja – Sconfinamenti so v torek na sedežu EPK GO 2025! v novogoriškem X-centru predstavili osrednjo idejo in programsko zasnovo festivala. Občinstvo bo tako lahko prisluhnilo številnim koncertom klasične glasbe, se udeležilo umetniških rezidenc in mojstrskih tečajev. Osrednji cilj festivala pa so organizatorji prepoznali v krepitvi slovensko-italijanskih vezi v kulturi in umetnosti.

