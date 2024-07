Način izvedbe plavalnih tekmovanj na bližajočih se olimpijskih igrah je bil dolgo časa pod vprašajem. Organizatorji so namreč optimistično napovedovali, da bodo športniki plavali v Seni. A kaj, ko je bilo plavanje v njej več kot 100 let prepovedano zaradi onesnaženosti. Potem ko je v soboto v reki že zaplavala francoska ministrica za šport, so danes organizatorji tudi uradno dobili zeleno luč, pa ...