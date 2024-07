Rafael Nadal prijavljen za US Open Sportal Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je prijavljen za glavni žreb odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, so v torek potrdili prireditelji. Osemintridesetletni Španec je turnir dobil kar štirikrat, a je v zadnjih štirih letih na tem grand slamu manjkal kar trikrat. Letošnji OP ZDA se bo začel 26. avgusta.

Sorodno