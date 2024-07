Maribor prvič letos v Ljudskem vrtu v boj za preobrat in napredovanje 24ur.com Nogometaši Maribora bodo danes otvorili sezono na svojem domačem stadionu in se podali v boj za preobrat po porazu na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti bolgarskemu klubu Botev Plovdiv. Prva tekma se je končala z izidom 2:1 v korist pokalnih bolgarskih prvakov s pretekle sezone. Varovanci Anteja Šimundže so odločeni, da upravičijo vlogo favorita na domači povratni tekmi i...

