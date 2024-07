Priljubljeni francoski duhovnik abbe Pierre obtožen spolnih napadov Primorske novice Priljubljenega francoskega duhovnika, abbeja Pierra, ki je življenje posvetil boju za revne in brezdomce, je več žensk obtožilo spolnih napadov. Glede na poročilo naj bi jih leta 2007 preminuli duhovnik zagrešil med koncem 70. let preteklega stoletja in letom 2005, so danes sporočile tri organizacije, ki nadaljujejo njegovo delo.

