Danes ponoči so bili policisti obveščeni o dogodku na območju centra mesta Ljubljane, kjer je po do sedaj znanih podatkih prišlo do spora med osebami, pri tem pa je osumljenec z ostrim predmetom lažje poškodoval eno osebo ter s kraja zbežal. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so nudili pomoč poškodovanemu, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na z ...