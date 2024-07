Na Touru nova priložnost za ubežnike? Sportal Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka razgibana 18. etapa od mesta Gap do Barcelonnetta, v kateri bodo kolesarji prevozili 179,5 kkilometra in 3.100 višinskih metrov. Trasa je lažja kot včeraj in vsaj na papirju kot ustvarjena za ubežnike, a v kolesarstvu vedno pričakujemo nepričakovano, zato se lahko zgodi marsikaj. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.00, kilometer nič, ki je znak za ura...

Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Josip Iličić

Tadej Pogačar

Robert Pešut – Magnifico

Boštjan Poklukar