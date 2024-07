Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu nagovorila poslanke in poslance in jim predstavila svojo vizijo Evropske unije v prihodnjih petih letih. Zavzela se je za večjo blaginjo in konkurenčnost Evropske unije, zaradi vse večjih groženj pa je napovedala vzpostavitev prve obrambne unije. Če bo ponovno izvoljena na mesto predsednice Evropske komisije, bo povečala delovanje Europola in Frontex ...