Ustvarjalci filma Igrišča ne damo! v režiji Novomeščana Klemna Dvornika, ki v kinematografe prihaja septembra, so v sodelovanju s kreativnim studiem Trampolin zasnovali kampanjo #GibanjeZaGibanje, s katero želijo mladino spodbuditi, da prekomerno rabo naprav z zasloni in družbeno izoliranost uravnotežijo z več gibanja na prostem in kakovostnim druženjem. preberite več » ...