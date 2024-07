Tla so se danes ob 12.21 stresla v Reziji. Italijanski seizmološki inštitut INGV je nameril potres magnitude 3,0 le 5 kilometrov jugozahodno od Občine Rezija. Središče potresa so namerili na globini 9 kilometrov. Potres so čutili v širši okolici. Po prvih podatkih se ni nihče poškodoval in ni bilo omembe vredne gmotne škode. Arso poroča, da so potres čutili številni prebivalci Zgornjega Posočja.