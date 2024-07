Okrog 21. ure se je v središču Maribora zbrala skupina navijačev, ki so proti policistom metali palice. Po za zdaj zbranih informacijah pri tem ni bil nihče poškodovan. Policisti so hitro in učinkovito ukrepali, da so vzpostavili red in preprečili morebitne nadaljnje incidente. Uporabili so tudi plinski razpršilec. O dogodku še zbirajo obvestila.