Trije ljubljanski klubi z veliko novostjo za navijače: nogometna, hokejska in košarkarska Olimpija bodo ... Ekipa V naslednji sezoni bodo lahko navijači treh ljubljanskih klubov, nogometne Olimpije, hokejske Olimpije Ljubljane in košarkarske Cedevite Olimpije, tekme lahko spremljali ceneje. Trije klubi so namreč danes razkrili namero o sodelovanju v novi tekmovalni sezoni 2024/25.



Več na Ekipa24.si